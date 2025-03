Mondouomo.it - Uomini ed Oroscopo: Ecco Quello Della Settimana Dal 24 al 30 marzo 2025.

Ladal 24al 30è caratterizzata da eventi astrologici significativi che influenzeranno ogni segno zodiacale. Il 27, la congiunzione tra Venere e Nettuno in Pesci favorisce la compassione e l'auto-perdono. Il 29, l'eclissi solare in Ariete segna un periodo di ridefinizione personale, mentre il 30, l'ingresso di Nettuno in Ariete inaugura una nuova era di risveglio spirituale.?