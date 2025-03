Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 23 Marzo 2025: triste decisione di Gianmarco Steri sulla scelta

, tronista di, ha scosso lo studio durante ladel 23. Il romano ha dichiarato che, se le sue corteggiatrici continueranno a mostrarsi eccessivamente reattive, potrebbe decidere di non scegliere nessuna. Una frase che ha acceso la tensione, portando a un nuovo, acceso confronto con Cristina Ferrara. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.anticipazioni,23: la minaccia diha chiarito che, se le corteggiatrici continueranno con reazioni immotivate, non porterà avanti nessunafinale. Il pubblico è rimasto spiazzato da questo annuncio.Anticipazioni23: Cristina non si presentaDopo l’abbandono della scorsa puntata,aveva organizzato un’esterna con Cristina Ferrara.