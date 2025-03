Isaechia.it - Uomini e Donne, nuova fiamma per Michele Longobardi? L’ex tronista avvistato in compagnia di una ragazza, ecco chi è lei (Foto)

Leggi su Isaechia.it

Nuovo amore per?Dopo la rocambolesca quanto sciagurata fine del suo trono a, il dating show di Maria De Filippi che l’ha botolato per aver contattato da profili fake le sue ex corteggiatrici e per lo scambio di messaggini h0t con Alessandra Somensi, la scelta di Luca Daffré,sembrerebbe aver voltato pagina (dopo aver provato a contattare le sue ex corteggiatrici anche dopo la fine del percorso).Ieri seraè statoin dolcedi una bellamora come possiamo vedere dalle nostre immagini esclusive.Si tratta di Giorgia Capogna, giovane ballerina che stando alla descrizione del profilo Instagram dovrebbe aver calcato i palcoscenici del New English Ballet Theatre e del Roma City Ballet. Lain passato ha anche preso parte a uno show di Maurizio Battista.