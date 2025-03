Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni 24-28 Marzo 2025, proposta di matrimonio: coppia in dolce attesa

Ledelle ultime puntate diparlano di unaper unanata al trono over e di successivadi! Inoltre in studio sono tornati anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sempre più affiatati e innamorati. Non sono mancate allo stesso tempo le tensioni tra Gianmarco Steri e le corteggiatrici Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara Francesca Polizzi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Il ritorno adi Martina De Ioannon e Ciro SolimenoUna delle coppie più recenti del programma, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, è tornata in studio per condividere con il pubblico l’evoluzione della loro relazione. I due hanno rivelato di convivere da un mese, sottolineando come la loro storia proceda a gonfie vele. Questo aggiornamento ha suscitato l’entusiasmo dei fan, felici di vedere lacosì unita.