Ravennatoday.it - Un'ora in meno di sonno ma giornate più lunghe: torna l'ora legale

Leggi su Ravennatoday.it

Dormire un'ora in, per un giorno, ma godere dipiùe anche più calde. Tra sabato 29 e domenica 30 marzol'ora, uno degli appuntamenti in calendario che segna l'uscita effettiva dall'inverno, con il sole che sorge e tramonta più tardi. L'importante è ricordarsi.