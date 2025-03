Bergamonews.it - Un’occasione per avvicinare Bergamo alla Mongolia con David Bellatalla

. Nella cornice del nuovo collegamento aereo tra Orio e Ulan Bator, capitale della, si inserisce un evento culturale che avvicina i due lontani Paesi, dove c’è comunque una presenza bergamasca in campo imprenditoriale. Il 24 marzo, alle 17,30, nello Spazio Viterbi (Palazzo della Provincia di, in via Tasso 8) ci sarà un incontro con l’antropologoBellat, professore e docenten National University e con l’imprenditore bergamasco Franco Cattaneo che si è molto prodigato per attivare il rapporto frae la. A organizzarlo sono il consigliere provinciale e sindaco di Ponte San Pietro, Matteo Macoli e il presidente dell’ACI Valerio Bettoni.Bellatè anche uno scrittore e protagonista di spedizioni scientifiche e ricerche sul campo.