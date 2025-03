Un’esplosione abbatte una palazzina a Roma | gravi ustioni per un turista | Sembrava una bomba Gualtieri | Evacuiamo il vicinato

Leggi su Open.online

Nel quartiere Monteverde di, una violenta esplosione ha distrutto una, che è crollata sotto il suo peso provocando un forte boato. Nella deflagrazione è rimasto ferito unscozzese di 54 anni che soggiornava nel bed and breakfast allestito al primo piano dell’edificio crollato in via Vitellia, all’angolo con via Pio Foà. Il colpo, che si ipotizza possa essere stato provocato da una fuga di gas, è stato forte i vicini hanno riferito di aver inizialmente pensato fosse «esplosa una». Ciononostante, gli altri inquilini stanno bene e non si contano dispersi. Tra coloro che hanno abitato nellac’è anche lo scrittore Roberto Saviano, che ha tranquillizzato i suoi follower su Instagram. La dinamica dell’esplosioneL’esplosione si è verificata poco prima delle 9 di oggi, domenica 23 marzo, probabilmente a causa di una fuga di gas.