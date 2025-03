Lopinionista.it - “Un’enciclica per la vita: trent’anni di Evangelium Vitae”, convegno con Fontana

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Martedì 25 marzo, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il“Una enciclica per ladie”. Si terrà nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo(foto).Intervengono Massimo Gandolfini, Angelo Bagnasco, Maurizio Sacconi, Marco Invernizzi, Domenico Airoma e Marina Casini. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “per ladie”,conL'Opinionista.