Sololaroma.it - Under 17, la Roma vola in testa alla classifica: battuto anche il Palermo

La sosta per gli impegni delle nazionali ha non ha bloccato solamente la Serie A, maquasi tutti i campionati giovanili. In casaa scendere in campo sono state solamente la formazione femminile, sconfitta 3-1 in casa del Milan, e l’17, che ha2-0 il. Un successo che dimostra tutta la qualità della formazione di Alessandro Toti, che ha saputo conquistare i tre puntisenza uno dei punti di riferimento della rosa come Valerio Maccaroni, convocato in Nazionale.A firmare la vittoria dei giovani giallorossi sono stati i gol realizzati da Raimondi e Fasanella, che permettono di alimentare il primo posto in. La17 guida infatti il girone C a quota 49 punti, con cinque lunghezze di vantaggio rispettoprima inseguitrice. Al secondo posto troviamo infatti l’Empoli, che in questa ventiduesima giornata ha pareggiato 2-2 con la Lazio, allontanandosi dunque dvetta dei ragazzi di Toti.