Sport.quotidiano.net - Unahotels-Venezia 87-92: la Reyer è più forte. Reggio lotta ma deve arrendersi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Emilia, 23 marzo 2025 – Unagagliarda e coraggiosa ci prova fino alla fine ad avere ragione di unache, in questo momento, è probabilmente la formazione più in palla del campionato. Tuttavia, alla fine, il successo arride ai veneti, più concreti e solidi nell’arco dei 40’, nonostante l’sia rimasta sempre a contatto e abbia messo anche diverse volte il naso avanti. Un grande Winston, costante per tutto l’arco della contesa, non è purtroppo bastato. Soprattutto perché in fase offensiva il solo Faye lo ha sorretto con la giusta continuità. Anche se le preziose fiammate di Cheatham una mano alla causa l’hanno dato. Per colmo di destino avverso i biancorossi non sono nemmeno riusciti a salvare la differenza canestri e questo, in ottica scalata ai playoff, è un’ulteriore brutta botta.