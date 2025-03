Ilrestodelcarlino.it - Unahotels e Reyer, difese d’acciaio. La vittoria ha il profumo dei play off

Due partite che valgono una stagione, o quasi. In 48 ore l’si gioca tantissimo del suo futuro. A cominciare dal match odierno di campionato, contro laVenezia, preludio della sfida di martedì, sempre al PalaBigi, con i turchi del Petkimspor, che in caso diproietterebbe i biancorossi tra le migliori 8 della Fiba Champions League. Prima di tutto però ci si deve focalizzare sulla serie A, e l’avversario di oggi rappresenta, probabilmente, il test più difficile per la truppa di Priftis. Gli orogranata sono la squadra più in forma del momento, reduce da 4 vittorie consecutive ma, soprattutto, sembrano avere trovato costanza di rendimento, solidità tecnica ed atletica; arrivando in via Guasco a pieno organico ed alti giri. Nonostante questo la Pallacanestro Reggiana, che nel mese di marzo si è trovata di fronte a un tour de force di gare tutte importanti, è consapevole che la contesa avverso i lagunari è strafondamentale sulla strada deioff.