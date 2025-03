Ilfattoquotidiano.it - “Una volta mi hanno cacciato dal box di Andrea Iannone per il mio carattere, appena qualcuno parlava io lo guardavo male”: lo confessa Elodie a Domenica In

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è intervenuta a “In” sia per presentare il brano sanremese “Dimenticarsi alle 7” che per il nuovo film da protagonista dal titolo “Gioco pericoloso” con Adriano Giannini e Eduardo Scarpett. Non poteva mancare l’amore cone in effetticon Mara Venier si è lasciata andare ad un lungo racconto.“Quando l’ho visto ho capito che volevo stare con lui, volevo renderlo felice. – ha detto – Aveva gli occhi grandi, belli e dolci, ma malinconici. Io mi ci sono tuffata. Io penso che quando entro nella vita delle persone la miglioro, penso di avere un’energia positiva. Sarà una mia convinzione, ma sono molto protettiva, generosa”.“Io lo seguo nelle gare, poi, sì, quando arriva sudato – ha continuato – Cioè ragazzi voi non potete capire, è molto virile. Mi piace proprio andare a vedere le corse.