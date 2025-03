Ilrestodelcarlino.it - "Una vera missione da portare avanti"

"Ho sempre avuto il sogno – racconta Christian Trevisti, 26 anni – di dedicare un anno della mia vita al servizio civile universale. L’ho avvertito come unae propria. Ho scelto il progetto che per vivere i valori di servizio e solidarietà, mettendo il mio tempo al servizio della comunità. Ogni giorno imparo a superare barriere culturali, a educare e ad ascoltare con umiltà. È un’esperienza che arricchisce, un’opportunità per crescere spiritualmente e umanamente. La consiglio a chi vuole donarsi agli altri e vivere pienamente il valore della condivisione perché non si finisce mai di imparare".