Una terra da proteggere precauzione ok Ma investire sulla tecnologia

Firenze, 23 marzo 2025 – A chi ha cinquant’anni o un po’ di più il cambiamento del clima non può che apparire evidente. Le allerte meteo gialle, arancioni, rosse? Una novità degli ultimi anni così come le bombe d’acqua e i temporali autorigeneranti con i conseguenti gravissimi danni che portano con sé, a partire dalla perdita di vite umane. Così come le scuole, i parchi, i cimiteri e via dicendo chiusi per una assolutamente giusta. Intendiamoci, gli eventi catastrofici c’erano anche in passato, ma in maniera più sporadica rispetto agli ultimi anni. Il cambiamento climatico ci appare con tutta la sua evidenza anche per questo: incide sulle nostre vite di tutti i giorni. I figli restano a casa perché le lezioni sono sospese, i genitori si trovano a doversi organizzare in quattro e quattr’otto per restare a casa con loro, molte attività ed eventi vengono annullati, in alcuni casi anche i negozi chiudono, veniamo invitati – di nuovo giustamente – a restare a casa.