Lanazione.it - Una lezione sull’importanza dell’acqua

Leggi su Lanazione.it

‘Sorella Acqua’ la parola di San Francesco d’Assisi ed è stata laai ragazzi delle scuole elementari. Ricordato ai 200 alunni e alunne, bambine e bambini della scuola primaria di San Gimignano e di Ulignano quanto l’acqua sia un bene pubblico per la nostra esistenza. Lo hanno spiegato dalla cattedra il sindaco Andrea Marrucci, il vice e assessore all’istruzione Niccolò Guicciardini, l’assessore all’ambiente Gianni Bartalini, il presidente di Acque Simone Millozzi e con Alessandro Agostinelli dell’ufficio stampa comunicazione acque. E sono state consegnate ai ragazzi le borracce in alluminio il gadget-regalo come simbolo e obiettivi per favorire il consumodel rubinetto, riducendo l’uso della plastica. "Queste iniziative – ha ricordato il presidente Millozzi –, ci consentono di diffondere la consapevolezzacome un bene di tutti, al quale va garantito un accesso equo, una gestione sostenibile e un impegno collettivo per la sua salvaguardia".