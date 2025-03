Lanazione.it - Una festa nell’ex collegio. Musica e balli sull’altare. L’ira social dei “querciolini”

Firenze, 23 marzo 2025 – Lanella chiesa (oggi sconsacrata) dell’exalla Querce trasformato in un resort di lusso ha fatto storcere il naso a tanti vecchi allievi della prestigiosa scuola. Ma dopo una polemica, andata avanti per qualche giorno in particolare nel gruppo Facebook degli ex studenti, una lettera di scuse della direzione dell’hotel ha riportato il sereno. E ieri, l’associazione degli ex alunni deldi via della Piazzuola, è stata anche invitata a vedere in cosa si sono trasformati gli ambienti in cui i ““ hanno studiato e vissuto. La location “incriminata“ è appunto quella della vecchia chiesa. Un luogo dove gli ex alunni hanno ricevuto i loro sacramenti, e hanno continuato a frequentare anche dopo il liceo, in cui qualcuno ci si è anche sposato.