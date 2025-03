Panorama.it - Un videogame per scoprire i segreti della Basilica di San Pietro

Leggi su Panorama.it

Imparare giocando è il sogno del bambino nascosto in ognuno di noi, oltre che dei più piccoli. Un desiderio che diventa realtà grazie a Peter Is Here, progetto realizzato da Minecraft Education in collaborazione con Ladi San, Città del Vaticano e Microsoft. Un esperienza di apprendimento interattivo che permette agli studenti di esplorare ladi Sancome se fossero alle prese con un videogioco, passando da sfide di restauro a nozioni storiche. Un modo utile ed efficace per coinvolgere i ragazzi, sfruttando la leva del gioco per avvicinarli alla scoperta del patrimonio artistico combinando cultura e innovazione, religione e tecnologia. Un’operazione intelligente per più motivi. In primo luogo perché è un esempio di come Microsoft e i suoi partner cavalcano il gaming per fini educativi, così da sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del patrimonio culturale, sull’importanzasua conservazione e nello sviluppo di competenze artistiche.