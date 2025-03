Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Michele resterà paralizzato? La terribile ipotesi!

Unal: Agata Rolando interagisce anche con Rossella! Vinicio incrocia un suo vecchio amico.Unal: rivelata l’identità della donna che è entrata in contatto con Michele! Vinicio fa un incontro inaspettato, pronto a fare chiarezza sul suo passato. Per Viola grandi cambiamenti in arrivo! Michele sarà sottoad un nuovo rischioso intervento!Sviluppi davvero interessanti sono previsti negli episodi della soap partenopea che ci faranno compagnia nelle ultime battute del mese di Marzo ’25! LeUnalsullepreannunciano momenti imperdibili! Mentre Gennaro metterà Marina e Roberto in difficoltà, nella vita di Vinicio comparirà un personaggio avvolto dal mistero, pronto a fare luce sul suo passato.