Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025: Micaela vuole sedurre nuovamente Samuel

© US Raiin azione. Negli episodi di Unal, la Cirillo è decisa a fare di tutto per tentare di. Per questo, la ragazza non esita ad usare alcune strategie per sabotare il primo appuntamento tra lo chef e una donna conosciuta su un’app di incontri. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 24 a venerdì 28Lunedì 24: Rosa deve capire quali sono i suoi veri sentimenti per PinoVinicio sta vivendo un momento di grande difficoltà ma un incontro con una vecchia e misteriosa conoscenza gli darà la possibilità di riprendersi almeno un poco.