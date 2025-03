Lanazione.it - Un percorso che guarda lontano: "Serve una casa più accogliente"

L’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone ha voluto chiarire la finalità dello spostamento della sede. "Quello che relizzeremo a Brugnato – spiega – sarà un polo logistico regionale di protezione civile, punto di riferimento per tutta la Liguria, al pari di quello a Villanova d’Albenga. Il nostro orizzonte è la crescita costante del sistema di protezione civile del Paese e su questo credo che tutti dovremmo lavorare uniti". Una volta scaduto il contratto di affitto con Rfi per la sede di Santo Stefano è iniziata la fase di perlustrazione del territorio. "Abbiamo investito in questi anni più di tre milioni di euro per il rinnovo della nostra colonna mobile che oggi è un patrimonio straordinario. Va sostenuto e tutelato anche con sedi regionali che siano al passo con i tempi. Quella di Santo Stefano Magra non è più idonea sotto molteplici aspetti per il raggiungimento degli obiettivi regionali prefissati.