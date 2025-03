Sport.quotidiano.net - Un pareggio che sa poco di Salus. Alla Pantera non basta Magnaghi

Lanon va oltre ilnella sfida salvezza contro il Legnago. Ai rossoneri nonil gol di, si fanno recuperare nella ripresa da Ampollini. Gorgone, squalificato, recupera Brini, mentre parte dpanchina Antoni. Il fanalino di coda Legnago arriva da due sconfitte consecutive, mentre la Lucchese nell’ultima gara ha battuto 2-0 il Campobasso, grazie ad un Selvini super che continua a far coppia in attacco con. Gli uomini di Gorgone partono subito in avanti, con Catanese che, al 1’, prolunga di testa per Visconti che, di destro, calcia alto sopra la traversa. Il Legnago risponde al 6’ con Bombagi, ma Melgrati para. Buona occasione per la Lucchese che, all’8, con Selvini, crossa al centro per, ma il rasoterra del numero nove va a lato. Nitida occasione da gol al 10’: Selvini raccoglie pal limite dell’area di rigore, si gira e, di destro, calcia a botta sicura, ma la ptermina fuori di pochissimo.