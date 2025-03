Secoloditalia.it - Un libro sulle donne “pantere” che sfidano i maschi senza scodinzolare e detestano il femminismo vittimista

“La stirpe segreta dellepantera” (Gianni editore) è il nuovodi Antonella Del Giudice, nata a Napoli, ma infanzia trascorsa a Bari e l’adolescenza a Pescara. Ha studiato Filosofia a Napoli e ha lavorato come direttrice di marketing per Mondadori Grandi Opere e successivamente per Curcio Editore, occupandosi di selezione e gestione del personale. Esordisce vincendo il Premio Loria a Carpi con il racconto Requiem Per Un Dividendo. Il suo primo romanzo “L’Ultima Papessa” è segnalato al Premio Calvino e di Torino e pubblicato dalla Avaglianonel 2004. Seguono nel 2008 “L’Acquario Dei Cattivi” per Alet e nel 2014 “Nostos” per Ad Est Dell’Equatore.Ha pubblicato vari racconti in antologie tra cui “ Scrittori Per Eduardo” per l’Università Federico II.E’ stata autrice e conduttrice televisiva de Il salotto di Julie, rubrica settimanale di cultura, per Julie Italia Tv, fino al 2021.