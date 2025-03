Un documento Onu sul multilateralismo che ha bisogno di un rinnovamento

Leggi su Ildenaro.it

di Claudio Quintano (*) e Paolo Mazzocchi (**) Assistente Gemini di GOOGLEL’ordine multilaterale costruito dopo la Seconda guerra mondiale – incarnato da organizzazioni come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, nonché da entità sovranazionali regionali come l’Unione Europea – si trova oggi ad un bivio. Da un lato, la crescente complessità delle sfide globali (cambiamento climatico, pandemie, rivoluzione digitale, gestione dei flussi migratori) richiede più che mai soluzioni collettive: nessun paese, per potente che sia, può affrontare da solo problemi interdipendenti su scala planetaria. Dall’altro lato, però, assistiamo a un’ondata di nazionalismo e competizione geopolitica che sta mettendo a dura prova gli organismi multilaterali tradizionali, spesso paralizzandone l’azione.