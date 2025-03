Lanazione.it - Un debito con interessi da usura, donna nei guai. Si allarga l’indagine della polizia

Sarzana, 23 marzo 2025 – E’ stata scarcerata Linda Bianchi laarrestata dagli agenti del commissariato didi Sarzana con l’accusa di estorsione. Nell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri da remoto con il carcere di Pontedecimo alla presenza del gip Tiziana Lottini e del pubblico ministero Maria Pia Simonetti la 48enne carrarese difesa dall’avvocato del foro spezzino Davide Bonanni si è avvalsafacoltà di non rispondere. E’ stata scarcerata con obbligo di presentazione alla. E’ finita in un giro sul quale lasta comunque indagando per chiarire il suo ruolo e quello di un terzo soggetto. Linda Bianchi è stata arrestata in flagranza dagli agenti del commissariato didi Sarzana, mentre intascava la somma di 150 euro da Khalind Anaibar, trentaquattrenne marocchino.