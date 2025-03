Ilrestodelcarlino.it - Un compleanno speciale: il museo della Regina compie 25 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un. Ildi Cattolica si prepara a celebrare i suoi 25l’8 aprile, giorno in cui, nel 2000, fu inaugurata la nuova sede delcivico (già Antiquarium) nello storico edificio dell’Ospedale dei pellegrini, restaurato e ristrutturato grazie ai fondi del Grande Giubileo. Negli, ilè diventato un punto di riferimento per il territorio e i turisti, grazie alle attività di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio. Di Giubileo in Giubileo, ilfesteggia un quarto di secolo con un ricco programma di iniziative ed eventi. Si parte martedì 8 aprile, alle 18, con un concerto che vedrà come protagonista la mezza soprana cattolichina Mara Gaudenzi, accompagnata dall’arpista Elisabetta Rossi, con una selezione di brani tratti dal repertorio di Rossini, Mozart e Bellini.