Latinatoday.it - Un buon Latina sfata il Viviani, salvezza ad un passo

Leggi su Latinatoday.it

Un punto che ti spinge in avanti verso la, così a portata di mano nella sostanza, ma non ancora nella forma. I play out contro il Messina non sono del tutto scongiurati, anche se manca davvero poco. Il primo obiettivo centrato intanto è stato quello di non perdere aldi Potenza.