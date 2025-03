Tvplay.it - Ultim’ora Juve, stavolta è confermato: esonero e ribaltone immediato

Laè sul punto di prendere una decisione definitiva che riguarda la permanenza di Thiago Motta alla guida tecnica della squadra: ilè in arrivo.La conclusione della stagione di Serie A si preannuncia tutt’altro che tranquilla per lantus. Il club di Torino è pronto al colpo di scena per quanto riguarda la guida tecnica della squadra, probabilmente per cercare di dare un ultimo impulso di energie all’annata e portare la formazione a qualificarsi per le coppe europee. Se la zona Champions League sembra difficile da spodestare, bisognerà comunque provarci o mantenersi aggrappati a quella dell’Europa League.(LaPresse) – tvplay Lo spartiacque principale sembrava poter essere la gara di campionato contro il Genoa, la prima alla ripresa dopo la sosta Nazionali e l’ultima in calendario a marzo.