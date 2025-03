Lapresse.it - Ultima Generazione, pomodoro nella veranda del Ristorante Cracco in Galleria a Milano

Leggi su Lapresse.it

Domenica 23 marzo quattro persone aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo disono entrate nelinVittorio Emanuele e hanno versato il contenuto di tre bottiglie di passata diin. “Per la seconda volta in una settimana, torniamo a gridare contro l’assurdità di un paese dove una cena di lusso costa quanto la spesa mensile di una famiglia” scrivono gli attivisti in un comunicato.“E ancora, da Carlo, solo silenzio. Le chiediamo: è normale che una cena costi quanto la spesa mensile di una famiglia? Qual è il prezzo giusto per chi lavora duramente nei campi per noi? Dopotutto, il cibo è il suo mestiere. Una risposta,, dovrebbe avercela”. Poiha installato un banchetto per offrire “un pasto gratuito a chiunque ne voglia usufruire”, perché “il diritto al cibo non è garantito”, spiega un attivista.