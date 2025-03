Spazionapoli.it - UFFICIALE – Nuovo ribaltone in Serie A, salta l’ennesima panchina: esonero clamoroso!

Sono minuti caldissimi inA. Da pochi secondi è arrivato l’annuncio che porta ad un licenziamento shock. LaA è costretta a fare i conti con unscossone. Le voci erano sempre più insistenti, ma negli ultimi minuti è arrivata la conferma. Quest’ultima, ha portato ad un licenziamentoche sta già facendo il giro del web. Si tratta del licenziamento di un noto allenatore che non farà più parte del progetto del club.Thiago Motta esonerato: sarà Tudor l’allenatore della JuventusSono momenti difficili in casa Juventus. Dopo aver investito una grossa somma di denaro, il club bianconero è stato costretto a cambiare il proprio condottiero. Infatti, le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina sono state cruciali per il futuro di Thiago Motta. Quest’ultimo, attraverso un comunicato, è stato ufficialmente sollevato dall”incarico di allenatore della prima squadra.