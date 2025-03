Iltempo.it - Ucraina-Russia, colloqui di pace e raid. Trump: "Solo io posso fermare Putin"

È stato l'attacco di droni più massiccio mai lanciato dalla, quello che ha colpito varie regioni dell', tra cui la capitale Kiev, nella notte tra sabato e domenica. Almeno 147 i droni utilizzati per il, di qui 97 abbattuti. Ma le difese aeree hanno faticato soprattutto a causa della bassa quota a cui hanno volato i velivoli senza pilota per poi cadere sugli edifici residenziali. Le autorità hanno contato almeno 7 i morti, di cui 3 a Kiev, tra cui una bambina di 5 anni e suo padre, e altri 4 nella regione di Donetsk. I nuovisembrano allontanare sempre di più la possibilità di un cessate il fuoco, nonostante Riad, in Arabia Saudita, stia ospitando nuoviseparati tra la delegazione degli Stati Uniti e quelle di. L'inviato speciale del presidente Donald, Steve Witkoff, ha affermato di aspettarsi «alcuni veri progressi» da questo nuovo round di negoziati.