Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Peskov frena i negoziati: “Difficili”. Pioggia di droni russi: è l’attacco più violento della guerra

Se i colloqui di lunedì in Arabia Saudita dovevano rappresentare un piccolo passo in avanti in direzionepace, la vigilia inizia con un clima che, invece, riporta alla. Nella notte tra sabato e domenica, laa ha sferratoconkamikaze Shahed sull’più potente dall’inizio, lanciando 122 velivoli contro il Paese. Kiev fa sapere che 97 sono stati abbattuti dalle difese aeree nel sud, nel nord, nell’ovest e nel centro del Paese.ha colpito le regioni di Kiev, Kharkiv, Sumy, Cernigov, Odessa e Donetsk provocando almeno tre morti, tra cui una bambina di 5 anni, e una decina di feriti. E anche le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry, non fanno sperare in una soluzione rapida del conflitto: i colloqui sono appena “all’inizio” e Mosca si aspetta che isaranno “