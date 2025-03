Lapresse.it - Ucraina, l’inviato di Trump Witkoff: “Non vedo in Putin voglia di prendere tutta Europa”

Parlando su ‘Fox News Sunday’, il messaggero speciale di, Steve, ha dichiarato di aspettarsi “alcuni veri progressi” nei colloqui in Arabia Saudita lunedì, “in particolare per quanto riguarda un cessate il fuoco sul Mar Nero per le navi tra i due paesi, e da lì si passerà naturalmente a un cessate il fuoco totale”.Rispondendo a domande sulle preoccupazioni che il presidente russo Vladimirpossa guardare oltre l’e spingersi più a fondo in, anche se la Russia ottiene territori all’interno dell’ha detto: “Ho semplicemente detto che nonche luil’. Questa è una situazione molto diversa da quella della Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale non c’era la NATO. Ci sono paesi che sono armati. Lo prendo per la sua parola in questo senso.