Ucraina il Cremlino gela Trump | negoziati molto difficili

Ilfrena su ogni ottimismo e parla apertamente di «» alla vigilia dell’incontro con gli Stati Uniti in Arabia Saudita, spostando l’attenzione sul Mar Nero e sulla possibilità di rilanciare l’accordo sul grano. È una dichiarazione che pesa, soprattutto sullo sfondo della narrativa che negli Stati Uniti Donaldcontinua a riproporre: quella di un conflitto inche, con lui alla Casa Bianca, si risolverebbe in tempi rapidi.Invece, dalla voce del portavoce Dmitry Peskov arriva una doccia fredda geopolitica. «Siamo solo all’inizio di questo percorso», afferma, ribadendo che Mosca non intravede soluzioni rapide, e che il focus non sarà su una pace generale, ma sulla sicurezza marittima e il corridoio del grano. Una questione che riguarda direttamente gli interessi della Russia, della Turchia e del Sud globale, ma che lascia fuori dal tavolo ogni ipotesi concreta di cessate il fuoco.