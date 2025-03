Ucraina Bloomberg | Gli Usa puntano alla tregua Mosca-Kiev entro Pasqua Ma il Cremlino frena E l’inviato di Trump critica il piano europeo

Leggi su Open.online

Continuano gli sforzi diplomatici per raggiungere un cessate il fuoco in. La Casa Bianca punta a raggiungere un accordo trail 20 aprile, che quest’anno coincide con lasia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa, mentre Vladimir Putin «sembra non avere fretta». Lo riferiscecitando fonti vicine al dossier, aggiungendo che gli Usa riconoscono «che i tempi potrebbero slittare». Ilha, infatti, minimizzato le aspettative per una rapida risoluzione del conflitto, affermando che i colloqui sono appena «all’inizio» e che si aspetta che i negoziati di domani – lunedì 24 marzo – con gli Usa in Arabia Saudita saranno «difficili». «Siamo solo all’inizio di questo percorso», ha detto il portavoce Dmitry PeskovTv di Stato russa, aggiungendo che l’attenzione «principale» disarà su una possibile ripresa di un accordo per garantire una navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero, in particolare per i cereali, che era stato in vigore tra il 2022 e il 2023.