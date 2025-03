Ucraina al via i colloqui tra Usa e Ucraina a Riad Trump | Solo io posso far cessare la guerra

Leggi su Open.online

Sono in corso itra le delegazioni Usa e. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Kiv. Alle 17.30 circa (ora italiana) «Abbiamo cominciato l’incontro con la squadra americana», ha scritto su Facebook, Roustem Umerov, che guida la delegazione di Kiev. «L’ordine del giorno – fa sapere Umerov – comprende proposte per proteggere l’energia e le infrastrutture critiche». La Casa Bianca punta a raggiungere un accordo per la risoluzione del conflitto tra Kiev e Mosca entro il 20 aprile, che quest’anno coincide con la Pasqua sia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa, mentre Vladimir Putin «sembra non avere fretta». Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier, aggiungendo che gli Usa riconoscono «che i tempi potrebbero slittare». Il Cremlino ha, infatti, minimizzato le aspettative per una rapida risoluzione, affermando che isono appena «all’inizio» e che si aspetta che i negoziati di domani – lunedì 24 marzo – con gli Stati Uniti in Arabia Saudita saranno «difficili».