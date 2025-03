Unlimitednews.it - U21 all’esame Danimarca, Nunziata “Servono intensità e voglia”

GALZIGNANO TERME (ITALPRESS) – Contro la“più o meno resterà la stessa Nazionale vista contro l’Olanda, dal punto di vista tattico. Forse qualcosa la cambieremo sul come andare a pressare nella prima pressione. Magari le partite le prepari con qualche accorgimento in più in base a come giocano gli avversari, però il nostro tipo di gioco rimane quello: squadra corta e grande”.Così il ct dell’Under 21, Carmine, in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro lain programma domani pomeriggio alle 18:15 al “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella.Loro sono “una squadra fisica che sta bene in campo ed è anche evoluta a livello tattico. Sarà una partita difficile – sottolinea-. Hanno fatto un buon cammino nelle qualificazioni, dove sono arrivati primi.