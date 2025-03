Justcalcio.com - Tuttosport – “Vieni alla Juve” e Mancini piazza un bel cuore: i tifosi si schierano

2025-03-22 20:51:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di:Resta o non resta, è questo il dilemma, lasta vivendo quasi un dramma shakespeariano con Thiago Motta. La sua panchina è a grosso rischio e tutto dovrebbe essere rimandato al post della sfida contro il Genoa. Intanto i due candidati in pole in caso di esonero sono Tudor e. Il primo potrebbe accettare anche un contratto da traghettatore con qualche opzione e permetterebbe poisocietà di scegliere il tecnico per il nuovo anno, senza escludere una conferma. Il secondo invece potrebbe volere più garanzie. Intanto sui social ihanno iniziato a scatenarsi e qualche reazione è arrivata anche dai diretti interessati.e ilal commentoIl #MottaOut sui social è iniziato a spopolare e dopo gli ultimi risultati la eco si è fatta sempre più grande.