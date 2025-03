Justcalcio.com - Tuttosport – l’idea scambio che fa felice anche Conte

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-23 14:15:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:Raspadori-Frattesi, loL’identikit corrisponde a quello di Giacomo Raspadori, già campione d’Europa con l’Italia quando ancora era al Sassuolo, e giocatore che piace tantissimo a Simone Inzaghi perché può coprire due ruoli, riuscendo benissimo ad agire come seconda punta o come trequartista nel 3-4-1-2. Agli occhi dell’allenatore, sarebbe un Correa 2.0 che, a differenza di Arda Guler (talento che, ça va sans dire, intriga assai a latitudini nerazzurre), non sarebbe legato da eventuali opzioni di riacquisto da parte della controparte (nel caso il Real Madrid) e non avrebbe bisogno di apprendistato nel nostro calcio reso ancor più difficile dal fatto di restare dietro a Lautaro e Thuram nelle gerarchie. Come può l’Inter arrivare a Raspadori? Grazie a Frattesi che – e qui torna il ragionamento sulle necessità dei vari allenatori – piace tantissimo ad Antonioa cui manca un incursore in più a centrocampo.