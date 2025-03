Anteprima24.it - ‘Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità’, successo per gli Oblivion al Comunale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl Teatrodi Benevento ha accolto per la prima volta gli, il celebre gruppo teatrale e musicale composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, con la regia di Giorgio Gallione. Il loro nuovo spettacolo, «Tuttorial –contemporaneità», ha offerto al pubblico una serata all’insegna della satira pungente, dell’ironia e della genialità musicale, tra riferimenti culturali e paradossi della società moderna. In un mondo dove Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo da Vinci fatica a creare contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea, glihanno messo in scena un’irriverente carrellata di personaggi ed eventi storici rilettiluce dei meccanismi sociali e digitali odierni.