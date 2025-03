Quotidiano.net - Tutto su Peppino di Capri: “Un musicista delicato, forte nei momenti difficili”

Roma, 23 marzo 2025 –“Dopo aver finito Sei nell’anima, il biopic su Gianna Nannini, ero felice ma anche stanchissima. Mi sono detta: ora mollo, vado in barca con il mio compagno Ralph, al largo di Napoli, e non rispondo al telefono. In quel preciso momento squilla il telefono. Vabbè, mi dico, è l’ultima volta. Erano i produttori Rai: Cinzia, dove sei? Ti cerchiamo per un film sudi. Siamo a Napoli! Ho pensato che fosse un segno del destino, essere in quello stesso mare, in quel momento. E sono andata”. Va in onda questa sera, in prima serata su Raiuno, Champagne. È il film che ripercorre la vita e le canzoni didi, gli anni del twist, dei juke box, ma anche quelli del dopoguerra. Dall’infanzia, in cui il piccolo Giuseppe Faiella suonava e cantava per le truppe americane, incantate a sentire quel bambino prodigio, fino al successo a Sanremo nel 1973.