Il servizio civile rappresenta un’importante occasione per i giovani che vogliono mettersi alla prova, acquisire nuove competenze e contribuire attivamente alla comunità. Ad Ascoli, l’interesse per questa esperienza formativa è in costante crescita, con numerose candidature ogni anno, come conferma il primo cittadino Marco Fioravanti. Sindaco, com’è la situazione nel Piceno? "L’affluenza è in linea con la media regionale, ogni anno citantiche rispondono ai bandi del servizio civile. Anche quest’anno, sia per il servizio civile regionale sia per quello universale, abbiamo avuto un riscontro molto positivo in termini sia numerici sia di titoli deiche hanno presentato domanda (la stragrande maggioranza è laureata)". E’ una possibilità ancora poco conosciuta? "Non credo che i giovani non conoscano questa opportunità, anzi negli ultimi annitanti iche si informano in prima persona e chiedono notizie sulle tempistiche di pubblicazione dei bandi: la promozione è ampia, come Comune di Ascoli viene effettuata sia sul sito istituzionale sia sui canali social.