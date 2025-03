Lanazione.it - Tutela dei minori: "Sosteniamo figli e genitori"

PERUGIA – La presidente della Regione Stefania Proietti e l’assessore alle politiche sociali Fabio Barcaioli hanno partecipato nell’aula Goretti della Corte d’Appello di Perugia, ai lavori del Tavolo integrato di confronto permanente su famiglia e, istituito nel 2016 per elaborare azioni e programmi finalizzati al benessere psicofisico dei ragazzi e alla loronell’ambito del rapporto tra sistema sociale, sanitario e giustizia. "Dobbiamo agire immediatamente su queste problematiche – ha detto la presidente – altrimenti le generazioni future ci accuseranno di omissione di soccorso, la coscienza die rappresentanti delle istituzioni ci deve guidare. Siamo chiamati a intervenire subito ed essere spinti dal coraggio dell’innovazione". L’assessore Barcaioli ha invece aggiunto: "Nel ringraziare la presidente Matteini per il prezioso lavoro svolto, sottolineo come questo incontro confermi l’impegno della Regione nelladei