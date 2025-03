Fanpage.it - Turisti bloccati al gelo a Passo Fedaia: 140 cm di neve sulle Dolomiti. Liberati alle 7 di mattina

Leggi su Fanpage.it

Due autobus e un’autonellasul, in provincia di Belluno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Caprile che hanno dovuto lavorare per tutta la notte per liberarli.