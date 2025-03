Lapresse.it - Turchia, i giudici confermano l’arresto del sindaco di Istanbul

Leggi su Lapresse.it

Confermato daideldie rivale politico del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ihanno ordinato per il primo cittadino il carcere, in attesa dell’esito del processo per corruzione. IlEkrem Imamoglu è stato arrestato in un blitz nella sua residenza all’inizio della settimana, scatenando un’ondata di manifestazioni di piazza nel Paese. La sua detenzione è considerata dalle opposizioni come una mossa politica per eliminare un importante concorrente dalla prossime elezioni presidenziale. Oltre 320 arresti nella notte durante proteste Sono almeno 323 le persone arrestate nella notte adurante le proteste perdelImamoglu. Lo rende noto su X il ministro turco della Difesa, Ali Yerlikaya. “Non sarà ammessa alcuna iniziativa che danneggi l’ordine pubblico!” afferma il ministro.