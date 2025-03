Quotidiano.net - Turchia, confermato l’arresto per Imamoglu. File ai seggi per sceglierlo come avversario di Erdogan alle presidenziali

Istanbul, 23 marzo 2025 –l'arresto per corruzione del sindaco di Istanbul, Ekrem. Respinta invece quella per favoreggiamento del terrorismo di cui era pure accusato e per la quale, sostiene la procura, ci sono "forti sospetti". Gli avvocati del primo cittadino hanno già fatto sapere che ricorreranno in appello contro la decisione dei giudici, ma intanto le proteste non si placano. Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha fatto sapere che non non sarà tollerata alcuna iniziativa volta a danneggiare l'ordine pubblico. E aumenta il numero dei manifestanti arrestati in queste ore: 323 nella sola Istanbul, 343 in altre nove località. epa11982867 People vote during the presidential primaries for the only candidate, Ekrem, of the opposition Republican People's Party (CHP) at a polling station in Istanbul Municipality in Istanbul, Turkey, 23 March 2025.