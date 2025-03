Turchia, confermato l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu

Leggi su .com

(Adnkronos) – Un tribunale dihaformalmente gli arresti deldella città,, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, quattro giorni dopo il suo fermo, che ha scatenato accese proteste.è stato interrogato ieri. L'ufficio del governatore diha intanto esteso e inasprito ieri il divieto di assembramenti in città .L'articolodeldiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”