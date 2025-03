Lettera43.it - Turchia, confermato l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu

Leggi su Lettera43.it

Un tribunale dihaformalmentedeldella città,, nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. L’uomo si è presentato in aula sabato durante l’udienza preliminare. Il suo fermo, avvenuto mercoledì 19 marzo, ha scatenato accese proteste nel Paese, tanto che l’ufficio del governatore diha dovuto emanare il divieto di assembramenti in città fino al 26 marzo. Il provvedimento proibisce, tra le altre cose, comizi, dichiarazioni alla stampa, marce, sit-in e distribuzione di volantini.è l’uomo su cui l’opposizione punta per battere Recep Tayyip Erdogan alle prossime elezioni presidenziali che dovrebbero tenersi nel 2028. «Cancelleremo questa macchia nera sulla nostra democrazia», ha scritto su X in un messaggio trasmesso tramite i suoi avvocati.