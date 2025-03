Thesocialpost.it - Turchia, arresto confermato per Ekrem Imamoglu. Paese nel caos

Leggi su Thesocialpost.it

I giudici turchi hannol’e ordinato la detenzione del sindaco di Istanbul,, comparso ieri sera davanti all’udienza preliminare per rispondere a gravi accuse. Tra i capi d’imputazione figurano corruzione e favoreggiamento al terrorismo, un impianto accusatorio che ha sollevato aspre critiche e acceso la miccia della protesta.Insieme al primo cittadino, sono stati disposti provvedimenti di detenzione per altri 21 imputati, tra cui i suoi stretti collaboratori Murat Ongun e Ali Nuhoglu. Nove degli arrestati sono stati temporaneamente rilasciati, ma l’azione giudiziaria appare destinata a proseguire con forza.si trovava già in custodia da mercoledì, in un clima politico sempre più incandescente.La piazza si solleva: migliaia in strada contro il governoLa notizia dell’ha scatenato una mobilitazione senza precedenti.