Ilfattoquotidiano.it - Turchia, altri 320 arresti nelle proteste contro l’arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu

Continuano lee continuano anche gliin, con il paese che sta affrontando un’ondata di manifestazioni di piazza dopo, con l’accusa di terrorismo, deldi, Ekrem, esponente del Partito Popolare Repubblicano (Chp) e considerato il principale oppositore al presidente Recep Tayyip Erdo?an e alla sua volontà di arrivare a una riforma costituzionale che gli permetta di essere rieletto come presidente per il terzo mandato consecutivo. Nella notte tra sabato e domenica, la polizia ha arrestato almeno 323 persone nella città sul Bosforo, come comunicato su X dal ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, aggiungendo che alcuni manifestanti hanno gettato acidoun agente di polizia.Lein tutta lavanno avanti, con i manifestanti che in diversi casi sono arrivati allo scon gli agenti in tenuta antisommossa.