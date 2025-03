Oasport.it - Tuffi, Chiara Pellacani vince negli USA: pregevole trionfo in NCAA, poi il podio dai 3 metri

Leggi su Oasport.it

ha vinto il campionato universitario statunitense, imponendosi dal trampolino 1 metro nella piscina di Seattle. L’azzurra ha saputo dettare legge in, dove è sempre difficile fare la differenza considerando la caratura degli atleti provenienti da tutto il mondo che decidono di allenarsi e studiareUSA. La 22enne, che nel proprio palmares vanta due argenti e due bronzi ai Mondiali nonché cinque ori agli Europei, ha prevalso con il punteggio di 354.65 punti.La romana difende i colori della University of Miami, l’Ateneo in cui studia dallo scorso agosto dopo aver sostenuto i primi anni accademici presso la Louisiana State University (era arrivata in terra americana nel dicembre 2021). L’allieva di Tommaso Marconi ha battuto una concorrenza di ben 47 tuffatrici, rifilando oltre venti punti di distacco alla seconda classificata (la canadese Mia Valle si è fermata a 333.